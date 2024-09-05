По данным издания, в Белом доме считают, что возможно, есть причины для беспокойства.

На Украине нет самостоятельных политических деятелей, их замена на других людей никак не изменит положение страны, перестановки же делаются, чтобы отвлечь внимание населения от неутешительных для Киева итогов конфликта с Россией. Об этом НСН заявил политолог Евгений Минченко.

