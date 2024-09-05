СМИ: В США обеспокоены кадровыми перестановками на Украине
5 сентября 202405:02
Представители американской администрации прокомментировали кадровые перестановки в украинском правительстве, сообщает Politico.
По данным издания, в Белом доме считают, что возможно, есть причины для беспокойства.
На Украине нет самостоятельных политических деятелей, их замена на других людей никак не изменит положение страны, перестановки же делаются, чтобы отвлечь внимание населения от неутешительных для Киева итогов конфликта с Россией. Об этом НСН заявил политолог Евгений Минченко.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru