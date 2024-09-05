СМИ: В США обеспокоены кадровыми перестановками на Украине

Представители американской администрации прокомментировали кадровые перестановки в украинском правительстве, сообщает Politico.

«Рада саботирует»: Рогов объяснил «министропад» на Украине борьбой Ермака и Ахметова

По данным издания, в Белом доме считают, что возможно, есть причины для беспокойства.

На Украине нет самостоятельных политических деятелей, их замена на других людей никак не изменит положение страны, перестановки же делаются, чтобы отвлечь внимание населения от неутешительных для Киева итогов конфликта с Россией. Об этом НСН заявил политолог Евгений Минченко.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЧиновникиСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры