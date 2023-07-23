Путин: иностранные наемники на Украине гибнут из-за своей глупости
Президент России Владимир Путин заявил, что воюющие на Украине иностранные наемники несут серьезные потери по собственности глупости.
«Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости», - сказал российский лидер на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье.
Путин считает, что общественность стран, из которых прибыли наемники, должна знать о происходящем на Украине.
В Минобороны 22 июля сообщили об уничтожении большого числа польских и немецких наемников во Львове. В ведомстве уточнили, что за время проведения спецоперации на Украине ликвидировано 4990 иностранцев, воевавших в рядах ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru