«Что касается иностранных наемников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости», - сказал российский лидер на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в воскресенье.

Путин считает, что общественность стран, из которых прибыли наемники, должна знать о происходящем на Украине.

В Минобороны 22 июля сообщили об уничтожении большого числа польских и немецких наемников во Львове. В ведомстве уточнили, что за время проведения спецоперации на Украине ликвидировано 4990 иностранцев, воевавших в рядах ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

