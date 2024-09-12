Пушков считает решение об ударах по РФ делом нескольких дней

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков заявил в Telegram, что принятие решения об ударах оружием Запада вглубь территории России — дело нескольких дней.

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Он указал, что «слишком много вокруг этого разговоров и намеков, чтобы был дан задний ход». Парламентарий также указал, что «вброс через The Guardian не случаен». Таким образом осуществляется подготовка общественного мнения.

Ранее стало известно, что решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
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