СМИ: США не объявят о разрешении ВСУ на дальнобойные удары по России
Вашингтон и Лондон не будут официально подтверждать возможность предоставления Украине разрешения на использование дальнобойных ракет для ударов по целям в России, сообщает газета inews.
Источники утверждают, что если такое разрешение будет выдано, но оно не будет объявлено публично. Вместо этого, если начнут происходить удары по российским целям, общественность сможет сделать выводы на основе наблюдений за военными действиями.
СМИ ранее сообщали, что в правительстве США существует разногласие по вопросу разрешения Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России.
Также отмечалось, что президент Джо Байден может в ближайшие дни отменить запрет на использование украинскими военными британских ракет Storm Shadow для таких ударов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru