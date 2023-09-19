Пушков: расследование NYT о Константиновке вскрыло разлад между Киевом и Западом
Расследование New York Times о Константиновке вскрыло разлад между Киевом и Западом, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, американские СМИ впервые признали, что удар по Константиновке был нанесен с украинской стороны, а до этого всегда поддерживали и оправдывали Киев.
Украинский лидер Владимир Зеленский сменил агрессивную риторику в преддверии поездки в США, сообщает The New York Times. Глава государства перестал критиковать союзников после обвинений в неблагодарности со стороны Запада. Президент до сих пор остается «неутомимым сторонником» военной помощи Киеву, сменив при этом агрессивные высказывания.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в США для участия в сессии Генассамблеи ООН, передает «Радиоточка НСН».
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