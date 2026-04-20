Россельхознадзор выявил токсичное вещество в белорусском твороге

В твороге белорусских компаний «Смолевичи Молоко» и «Савушкин продукт» выявили остаточное содержание альбендазола сульфона. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает RT.

Россельхознадзор: Все очаги пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы

В ведомстве указали, что данное вещество остаётся после распада препарата от глистов, который дают животным. Отмечается, что для человека оно токсично.

«Результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований... По всем выявленным случаям в адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления», - говорится в сообщении.

Ранее Россиельхознадзор выявил в составе творога, кефира и сливочного масла растительные компоненты и говяжий жир. Речь идёт о продукции «Внуковского масло-жирового комбината», «Велды», «Кубаньрус-Молока» и компании «Дары Молока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Молочная ПродукцияРоссельхознадзорБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры