Россельхознадзор выявил токсичное вещество в белорусском твороге
В твороге белорусских компаний «Смолевичи Молоко» и «Савушкин продукт» выявили остаточное содержание альбендазола сульфона. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает RT.
В ведомстве указали, что данное вещество остаётся после распада препарата от глистов, который дают животным. Отмечается, что для человека оно токсично.
«Результаты подтверждены в ходе мониторинговых исследований... По всем выявленным случаям в адрес ветеринарной службы Белоруссии направлены уведомления», - говорится в сообщении.
Ранее Россиельхознадзор выявил в составе творога, кефира и сливочного масла растительные компоненты и говяжий жир. Речь идёт о продукции «Внуковского масло-жирового комбината», «Велды», «Кубаньрус-Молока» и компании «Дары Молока», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
