Маск: Демократы боятся Трампа, потому что он не марионетка

Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск на фоне выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки в социальной сети Х заявил, что демократы боятся бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Трамп считает Маска выдающимся человеком

Бизнесмен объяснил это тем, что он «не является марионеткой».

Ранее Байден поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампИлон Маск

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