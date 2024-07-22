Маск: Демократы боятся Трампа, потому что он не марионетка
22 июля 202401:31
Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск на фоне выхода президента Джо Байдена из предвыборной гонки в социальной сети Х заявил, что демократы боятся бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Бизнесмен объяснил это тем, что он «не является марионеткой».
Ранее Байден поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис кандидатом на высший государственный пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru