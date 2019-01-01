Пушков оценил условия «Нафтогаза» по переговорам с Россией
Сенатор Алексей Пушков дал оценку условиям по переговорам о транзите российского газа, которые выдвинул «Нафтогаз Украины», сообщает РИА «Новости».
««Нафтогаз» не в том положении, чтобы ставить России условия для переговоров о транзите. Через полгода контракт по транзиту заканчивается. А без транзита украинскую ГТС ожидает катастрофа. Пора «Нафтогазу» умерить амбиции. Бессмысленно делать бодрую мину при очевидной всем плохой игре», — написал Пушков в Twitter.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что согласен с вариантом условий тразита российского газа через Украину, который предложил вице-президент Еврокомисии Марош Шефчович. Оно подразумевает операторское соглашение относительно мощностей объёмом 90 млрд кубометров ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно примерно на 10 лет, уточняет RT.
Ранее энергетик и экономист в эфире НСН допустили подписание нового договора только после ухода нынешнего руководства компании «Нафтогаз».
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