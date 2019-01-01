Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского

«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он подчеркнул, что позиция «Газпрома» по данному вопросу обусловлена политическими, а не экономическими факторами.

Такими заявлениями руководство «Нафтогаза» пытается добиться срыва транзита российского газа в угоду американским элитам, заявил в эфире НСН ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Это тревожный звонок, который указывает на то, что "Нафтогаз" пытается сорвать все эти переговоры и откровенно саботирует подписание нового договора. Единственное, как можно объяснить этот настрой на саботаж нового соглашения со стороны "Нафтогаза", это то, что нынешнее руководство "Нафтогаза" – из команды Порошенко, и вся эта команда ориентирована на американские политические элиты, и выгода от срыва транзита была бы только американцам. Они смогли бы показывать, что, вот, смотрите Россия — ненадежный поставщик газа. Во-вторых, недопоставка российского газа в Европу привела бы к дефициту газа на рынке в Европе и росту цен, и при возросших ценах американским компаниям было бы выгодно свой поставлять СПГ», — пояснил аналитик.

Собеседник НСН добавил, что неподписание нового соглашения по транзиту газа из РФ выгодно нынешнему руководству «Нафтогаза» еще и тем, что в срыве транзита можно будет обвинить действующую власть Украины и её нового президента Владимира Зеленского, в угоду его предшественнику Петру Порошенко.

«Сорвали бы транзит и во всем обвиняли бы Коломойского и Зеленского. Мол, смотрите, новые власти, до чего страну довели, даже без транзита остались. А остаться без транзита для Украины не только недополучение транзитных денег. Сейчас вся газотранспортная система Украины работает благодаря тому, что через нее идет транзит. Не будет транзита, не будет и реверсных закупок. Они вообще без импортного газа останутся, им надо будет перестраивать всю газотранспортную систему, и внутри люди Украины останутся без газа», — предупредил эксперт.