Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах практически по всей линии боевого соприкосновения в республике. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома», - сказал он и отметил, что занимаются определенные позиции и лесопосадки.
Пушилин подчеркнул, что это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 606 / сут.
Умерли
390 тыс.+78 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 685 / сут.
- Набиуллина: ВВП России начнет расти с июля 2023 года
- Супруг Нэнси Пелоси пострадал в результате нападения
- Польша потребует от России возмещения потерь, понесённых в годы Второй мировой войны
- Дмитрий Медведев пожелал Илону Маску удачи с Twitter
- СМИ: в Архангельской области контрактник на грузовике сбил колонну срочников
- Актер Смольянинов оштрафован за дискредитацию ВС РФ
- ВС РФ уничтожили более 180 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении
- Россиянам напомнили о длинных выходных из-за Дня народного единства
- Макрон заявил Сунаку о готовности углубить сотрудничество в области обороны
- Диетолог объяснила, какие продукты нельзя хранить вместе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru