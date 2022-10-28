Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах практически по всей линии боевого соприкосновения в республике. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

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«Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома», - сказал он и отметил, что занимаются определенные позиции и лесопосадки.

Пушилин подчеркнул, что это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:Денис ПушилинДНРВоенная Операция
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