Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

«Продвижение сейчас проходит где-то на 50-100 метров, освобождаются какие-то улицы, дома», - сказал он и отметил, что занимаются определенные позиции и лесопосадки.

Пушилин подчеркнул, что это касается Марьинского, Авдеевского, Артемовского, Горловского и Угледарского направлений.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

