Сержант из ДНР рассказал о тактике «наскока» ВСУ при атаках

Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на позиции Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал сержант из Донецкой народной республики Алексей Шалыгин в беседе с РИА Новости.

Командир роты морпехов рассказал о бое с украинскими диверсантами

По словам военного, вернувшегося из украинского плена, противник кардинально поменял стиль боевых действий.

«То обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там. В последнее время уже начали [ездить] на "Хаммерах", пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - НСН) и начинают - или в плен берут, или вырезают, убивают», - рассказал Шалыгин.

Как отметил военнослужащий, украинские силовики начали действовать наскоками, пишет Ura.ru.

Сержант добавил, что украинские солдаты подходят вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, противник наладил коммуникацию и «подтянулся» в стрелковом бою, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУДНР
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