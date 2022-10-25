Сержант из ДНР рассказал о тактике «наскока» ВСУ при атаках
Украинские военные стали использовать новую тактику при атаках на позиции Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал сержант из Донецкой народной республики Алексей Шалыгин в беседе с РИА Новости.
По словам военного, вернувшегося из украинского плена, противник кардинально поменял стиль боевых действий.
«То обычно артиллерия работает, стреляют, мы чисто заградительные там. В последнее время уже начали [ездить] на "Хаммерах", пулеметы на джипах, выскакивают, из пулеметов долбят, прикрывают, а пехота уже их, небольшие группы, заскакивают ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. - НСН) и начинают - или в плен берут, или вырезают, убивают», - рассказал Шалыгин.
Как отметил военнослужащий, украинские силовики начали действовать наскоками, пишет Ura.ru.
Сержант добавил, что украинские солдаты подходят вплотную под прикрытием крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, противник наладил коммуникацию и «подтянулся» в стрелковом бою, отмечает РЕН ТВ.
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