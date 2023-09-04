Пушилин заявил об отражении атак ВСУ у Вербового и Урожайного
Подразделения российской армии отражают попытки наступательных действия со стороны Вооруженных Сил Украины в районах сёл Урожайное и Вербовое. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он обрисовал ситуацию на Южно-Донецком направлении и в районе стыка с Запорожской областью. По данным Пушилина, наибольшую активность ВСУ проявляли на направлении Работино — Вербовое, Приютное — Урожайное.
Как подчеркнул врио главы ДНР, российские силы удерживают свои позиции на данном участке фронта.
Глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ВСУ попытаются выйти на Токмак уже в сентябре. Таким образом они попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым,
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителю Курской области дали 20 лет колонии за госизмену и сбыт наркотиков
- Аноним «заминировал» московские школы и торговые центры
- До 8,5 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы по квоте
- Twitch оштрафовали на 13 млн рублей за отказ локализовать данные
- В НАТО призвали Армению присоединиться к альянсу
- Rzeczpospolita: Польша выдает Киеву украинцев-беженцев призывного возраста
- Ограбивший квартиру актрисы Рутберг задержан в Москве
- Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
- Умер актер из «Возвращения Мухтара» Юрий Потапенко
- Манёвры НАТО начались в Литве возле границы Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru