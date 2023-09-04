Пушилин заявил об отражении атак ВСУ у Вербового и Урожайного

Подразделения российской армии отражают попытки наступательных действия со стороны Вооруженных Сил Украины в районах сёл Урожайное и Вербовое. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-24» врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он обрисовал ситуацию на Южно-Донецком направлении и в районе стыка с Запорожской областью. По данным Пушилина, наибольшую активность ВСУ проявляли на направлении Работино — Вербовое, Приютное — Урожайное.

Как подчеркнул врио главы ДНР, российские силы удерживают свои позиции на данном участке фронта.

Глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ВСУ попытаются выйти на Токмак уже в сентябре. Таким образом они попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым,

