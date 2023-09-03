Пушилин заявил о стабильно напряженной обстановке под Артемовском

Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале прокомментировал обстановку на артемовском направлении.

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По его словам, ситуация под Артемовском остается стабильно напряженной. Наиболее тяжелые бои идут на рубеже Клещеевка-Авдеевка, уточнил политик.

«Регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами», - рассказал Пушилин.

Минобороны РФ в воскресенье заявило об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис ПушилинДНР

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