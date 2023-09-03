Пушилин заявил о стабильно напряженной обстановке под Артемовском
3 сентября 202321:46
Врио главы Донецкой республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале прокомментировал обстановку на артемовском направлении.
По его словам, ситуация под Артемовском остается стабильно напряженной. Наиболее тяжелые бои идут на рубеже Клещеевка-Авдеевка, уточнил политик.
«Регулярные атаки противника, в ответ - наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами», - рассказал Пушилин.
Минобороны РФ в воскресенье заявило об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Москве обокрали квартиру актрисы Юлии Рутберг
- Пушилин заявил о стабильно напряженной обстановке под Артемовском
- Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности
- В Курской области загорелось здание после атаки БПЛА
- Израиль построит стену на границе с Иорданией
- Пропавшую без вести жительницу Сургута нашли мертвой
- Зеленский сообщил о переговорах с Францией по гарантиям безопасности
- В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0
- Винер заявила об изживших себя Олимпийских играх
- «Зенит» ушел от поражения в матче с ЦСКА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru