Телеведущий Соловьев призвал признать Боню иноагентом

Комментируя обращение Бони к президенту РФ Владимиру Путину, он назвал её «персонажем», указав, что с её помощью «в стране раскачивают обстановку». Кроме того, телеведущий отметил, что обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку её деятельности.

«А почему до сих пор не иностранный агент?» — спросил Соловьёв у Минюста РФ.

Кроме того, Соловьев добавил, что шесть лет назад этот «персонаж» в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом согласился за деньги высказаться против поправок в Конституцию РФ.

Ранее Боня разместила в своих соцсетях видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором затронула темы блокировки соцсетей, проблем у бизнеса, забоя скота в Новосибирской области и реакции властей на наводнение в Дагестане. Также телеведущая заявила, что главу государства «боятся, поэтому не говорят ему правду», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

