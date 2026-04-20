Телеведущий Соловьев призвал признать Боню иноагентом
Блогера Викторию Боню следует признать иноагентом. Как пишет «Газета.Ru», об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» заявил телеведущий Владимир Соловьев.
Комментируя обращение Бони к президенту РФ Владимиру Путину, он назвал её «персонажем», указав, что с её помощью «в стране раскачивают обстановку». Кроме того, телеведущий отметил, что обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой дать оценку её деятельности.
«А почему до сих пор не иностранный агент?» — спросил Соловьёв у Минюста РФ.
Кроме того, Соловьев добавил, что шесть лет назад этот «персонаж» в разговоре с пранкерами Лексусом и Вованом согласился за деньги высказаться против поправок в Конституцию РФ.
Ранее Боня разместила в своих соцсетях видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором затронула темы блокировки соцсетей, проблем у бизнеса, забоя скота в Новосибирской области и реакции властей на наводнение в Дагестане. Также телеведущая заявила, что главу государства «боятся, поэтому не говорят ему правду», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
