Пушилин: говорить о восстановлении Артемовска пока рано

По его словам, ВСУ хаотично обстреливают город и не дают начать работы по разминированию.

Пушилин считает, что обсуждать восстановление Артемовска можно будет в следующем году. Многое зависит от предварительной проработки, добавил он.

Ранее врио главы ДНР заявил о стабильно напряженной обстановке на артемовском направлении. Он отметил, что наиболее тяжелые бои идут на рубеже Клещеевка-Авдеевка, сообщает «Радиоточка НСН».

