Пушилин: говорить о восстановлении Артемовска пока рано
Обстрелы Артемовска со стороны украинской армии пока не позволяют говорить о восстановлении города, сказал врио главы ДНР Денис Пушилин в выступлении на этапе конкурса «Лидеры России».
По его словам, ВСУ хаотично обстреливают город и не дают начать работы по разминированию.
Пушилин считает, что обсуждать восстановление Артемовска можно будет в следующем году. Многое зависит от предварительной проработки, добавил он.
Ранее врио главы ДНР заявил о стабильно напряженной обстановке на артемовском направлении. Он отметил, что наиболее тяжелые бои идут на рубеже Клещеевка-Авдеевка, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru