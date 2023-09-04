Пушилин: говорить о восстановлении Артемовска пока рано

Обстрелы Артемовска со стороны украинской армии пока не позволяют говорить о восстановлении города, сказал врио главы ДНР Денис Пушилин в выступлении на этапе конкурса «Лидеры России».

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По его словам, ВСУ хаотично обстреливают город и не дают начать работы по разминированию.

Пушилин считает, что обсуждать восстановление Артемовска можно будет в следующем году. Многое зависит от предварительной проработки, добавил он.

Ранее врио главы ДНР заявил о стабильно напряженной обстановке на артемовском направлении. Он отметил, что наиболее тяжелые бои идут на рубеже Клещеевка-Авдеевка, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДНРДенис Пушилин

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