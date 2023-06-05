Пушилин заявил о серьезном продвижении «Ахмата» в Марьинке

«После того как чеченские подразделения, которые возглавляет Апты Аронович Алаудинов, заступили, мы видим с учетом их штурмовых возможностей определенные продвижения, и они очень серьезно потеснили противника», - сказал Пушилин.

Глава республики назвал марьинское направление одним из самых горячих участков фронта. По его словам, ВСУ оказались в затруднительном положении.

Глава ДНР 5 июня заявил о «тяжелой, но контролируемой» ситуации на флангах Артемовска (Бахмут). Он отметил, что город подвергается постоянным обстрелам, передает «Радиоточка НСН».

