Пушилин заявил о серьезном продвижении «Ахмата» в Марьинке

Штурмовые отряды спецназа «Ахмат» существенно потеснили подразделения украинской армии в городе Марьинка. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы Донецкой республики Денис Пушилин.

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«После того как чеченские подразделения, которые возглавляет Апты Аронович Алаудинов, заступили, мы видим с учетом их штурмовых возможностей определенные продвижения, и они очень серьезно потеснили противника», - сказал Пушилин.

Глава республики назвал марьинское направление одним из самых горячих участков фронта. По его словам, ВСУ оказались в затруднительном положении.

Глава ДНР 5 июня заявил о «тяжелой, но контролируемой» ситуации на флангах Артемовска (Бахмут). Он отметил, что город подвергается постоянным обстрелам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:СпецоперацияЧечняДНР

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