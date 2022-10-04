Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман
Союзные войска планируют освободить Красный Лиман, в районе Кременной выстраивается серьезная линия обороны. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
По его словам, украинские военные не оставляют попыток и пытаются подходит с разных сторон. Пушилин пояснил, что для атаки на Красный Лиман ВСУ стягивали резервы в том числе с Артемовского направления, и сегодня подразделения ДНР на отдельных участках в самом Артемовске уже фиксируют отступление украинских военных и укрепляют свои позиции.
Ранее, 3 октября, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли на Краснолиманском направлении более 900 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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