Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

По его словам, украинские военные не оставляют попыток и пытаются подходит с разных сторон. Пушилин пояснил, что для атаки на Красный Лиман ВСУ стягивали резервы в том числе с Артемовского направления, и сегодня подразделения ДНР на отдельных участках в самом Артемовске уже фиксируют отступление украинских военных и укрепляют свои позиции.

Ранее, 3 октября, Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины за трое суток потеряли на Краснолиманском направлении более 900 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

