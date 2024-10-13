Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктурных объектов Дзержинска

Некоторые инфраструктурные объекты Дзержинска (украинское название Торецк) безвозвратно утрачены, написал в своем Telegram-канале глава Донецкой республики Денис Пушилин.

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Глава республики посетил Дзержинск, который в настоящее время освобождается российской армией. По его словам, утрачены в том числе некоторые административные здания.

«Ознакомился с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», - констатировал Пушилин.

Ранее подразделения «Южной» группировки российских войск освободили населенный пункт Островское в ДНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:Денис ПушилинДНР

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