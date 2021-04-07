В МИД Украины сообщили, в каком случае Киев откроет огонь в ДНР

По его словам, Киев не стремится к эскалации конфликта и привержен к его политическому и дипломатическому урегулированию. Как отметил глава МИД, Киев удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что не исключает капитуляции России в Донбассе.

По словам бывшего главы Минобороны ДНР, войну эту России нужно провести быстро и решительно.

