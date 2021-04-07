В МИД Украины сообщили, в каком случае Киев откроет огонь в ДНР
Украинские власти откроют огонь только в том случае, если войска страны в Донбассе будут атакованы или окажутся под угрозой, сообщает Liberation со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
По его словам, Киев не стремится к эскалации конфликта и привержен к его политическому и дипломатическому урегулированию. Как отметил глава МИД, Киев удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что не исключает капитуляции России в Донбассе.
По словам бывшего главы Минобороны ДНР, войну эту России нужно провести быстро и решительно.
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