СМИ: Зеленский планирует посетить Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Донбасс 8 или 9 апреля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства рассказал, что сопровождать главу государства будет руководитель его офиса Андрей Ермак. Также источник отметил, что визит украинского лидера состоится на фоне обострения ситуации в регионе.
Ранее Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе в своём Facebook заявила, что из-за «грубых нарушений режима прекращения огня и беспрецедентного усиления группировки войск РФ вблизи госграницы Украины», Киев призвал провести внеочередное экстренное заседание, сообщают «Известия».
Глава украинской делегации Леонид Кравчук попросил руководство ОБСЕ поддержать инициативу Украины.
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