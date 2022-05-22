Пушилин заявил, что среди пленных с «Азовстали» есть иностранцы
Согласно предварительным данным, среди сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали» есть иностранцы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Но чтобы не быть голословным, то есть это после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично», — сообщил он.
Как отметил политик, на предприятии еще могут укрываться военные Украины. В этом случае их выявит тщательная проверка.
Ранее Пушилин заявил, что шесть военных Украины погибли на территории завода «Азовстали», пытаясь взорвать склады с боеприпасами.
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