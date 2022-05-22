Пушилин заявил, что среди пленных с «Азовстали» есть иностранцы

Согласно предварительным данным, среди сдавшихся в плен боевиков с «Азовстали» есть иностранцы, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Сдавшиеся в плен украинских бойцы с «Азовстали» носят нацистские татуировки

«Но чтобы не быть голословным, то есть это после работы специалистов будет уже информация, естественно, публично», — сообщил он.

Как отметил политик, на предприятии еще могут укрываться военные Украины. В этом случае их выявит тщательная проверка.

Ранее Пушилин заявил, что шесть военных Украины погибли на территории завода «Азовстали», пытаясь взорвать склады с боеприпасами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДенис Пушилин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры