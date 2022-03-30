Пушилин заявил, что ДНР освободила порядка 60% территории
Донецкой народной республике удалось освободить порядка 55-60% территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, операция по освобождению ДНР ускоряется, но о сроках ее завершения говорить невозможно.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- В Британии отказались платить за российские товары в рублях
- ФАС объявила о проверке пяти крупнейших дистрибьюторов сахара
- Песков заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле не стали прорывом
- Пивовар из Москвы опроверг миф о составе пива
- Сбербанк объявил об обнулении одобренных ипотечных заявок
- В Германии устроили автопробег из-за роста цен на топливо
- В России увеличили максимальную ставку по льготной ипотеке до 12%
- В РАН попросили увеличить финансирование, чтобы остановить утечку кадров
- Эксперт по трудоустройству раскритиковал идею о сокращённой рабочей неделе
- Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru