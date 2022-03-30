Пушилин заявил, что ДНР освободила порядка 60% территории

Донецкой народной республике удалось освободить порядка 55-60% территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

Украина предложила стать постоянно нейтральным государством

По его словам, операция по освобождению ДНР ускоряется, но о сроках ее завершения говорить невозможно.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры