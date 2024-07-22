Пушилин: ВСУ расстреливают мирных жителей за попытку эвакуироваться
22 июля 202411:56
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что бойцы ВСУ расстреливают желающих перейти на российскую территорию.
«Жуткая ситуация, когда расстреливают людей целыми семьями. К сожалению, таких свидетельств все больше и больше», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, спецслужбы расследуют каждый случай гибели мирных жителей от рук ВСУ. Пушилин отметил, что власти региона уделяют особое внимание защите беженцев, желающих эвакуироваться на подконтрольную России территорию.
Ранее советник Пушилина Ян Гагин рассказал, что был ранен в результате атаки украинского беспилотника в районе поселка Еленовка, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru