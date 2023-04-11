Пушилин: ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержаться в западной части Артемовска (Бахмута) за железнодорожными путями. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Звездный час»: ЧВК «Вагнер» продвигается в Артемовске, ВС РФ давят оборону

Он отметил, что ЧВК «Вагнер» делают все возможное, чтобы ВСУ там «не задержались».

Ранее Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24» заявлял, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Он отмечал, что пока рано говорить о полном взятии города под контроль, так как в западной части Артемовска идут ожесточенные бои, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры