Пушилин: ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удержаться в западной части Артемовска (Бахмута) за железнодорожными путями. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он отметил, что ЧВК «Вагнер» делают все возможное, чтобы ВСУ там «не задержались».
Ранее Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24» заявлял, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Он отмечал, что пока рано говорить о полном взятии города под контроль, так как в западной части Артемовска идут ожесточенные бои, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru