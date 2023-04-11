Пушилин: ВСУ пытаются удержаться за железной дорогой в западной части Артемовска

Он отметил, что ЧВК «Вагнер» делают все возможное, чтобы ВСУ там «не задержались».

Ранее Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24» заявлял, что российские силы контролируют более 75% территории Артемовска. Он отмечал, что пока рано говорить о полном взятии города под контроль, так как в западной части Артемовска идут ожесточенные бои, сообщает «Радиоточка НСН».

