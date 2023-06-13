Минобороны России: ВСУ продолжают наступать в районе Артемовска

В российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении около 350 военных ВСУ в ходе боев к югу от Артемовска. Уточняется, что российские военные отразили две украинские атаки южнее Артемовска, благодаря чему не было допущено вклинивания противника в оборону.



В Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов высокоточным оружием воздушного базирования по резервам украинской стороны и складам иностранного оружия, в результате которого объекты были поражены. В ДНР российские силы отразили три атаки ВСУ в районе населенного пункта Макаровка.

Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой поддержал идею Минобороны подписать контракты с добровольцами, напоминает RT.

