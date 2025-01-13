Пушилин: ВС РФ остается около семи километров до западной границы ДНР

Около семи километров остается российским военным до выхода к границе ДНР с Днепропетровской областью, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

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По словам Пушилина, это цифра является примерной, так как фронтовая линия меняется.

Глава ДНР отметил, что следующим важным населенным пунктом, который предстоит взять российской армии, это Красноармейск. Пушилин подчеркнул, что Красноармейск является хорошо подготовленным к обороне населенным пунктом.

Напомним, 6 января Вооруженные силы России взяли под контроль город Курахово в Донецкой Народной Республике, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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