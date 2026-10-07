Южная Корея успешно запустила ракету «Нури» с 15 спутниками
Южная Корея запустила с космодрома Наро ракету «Нури» с 15 спутниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Корейское аэрокосмическое управление (KASA).
Запуск ракеты стал пятым с 2021 года. «Нури» стартовала с 15 спутниками на борту: 10 кубсатами (малыми спутниками кубической формы) и пятью аппаратами Neonsat.
Директор KASA О Тхэ Сок отметил, что запуск прошел успешно. Отделение первой и второй ступеней ракеты и головного обтекателя прошло по плану. По данным агентства, «Нури» успешно вывела на целевую орбиту девять кубсатов и пять микроспутников.
Ранее в России запустили с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны, напоминает 360.ru.
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