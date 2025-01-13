«Цепь побед»: ВС РФ движутся к последнему логистическому центру ВСУ в Донбассе

Взятие города создало для Вооруженных сил РФ плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк.

НАСТУПЛЕНИЕ В ЗОНЕ СВО И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Российская армия продолжает «давить» на оборону ВСУ по всем направлениям. По последним данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 13 января, российские войска на Донецком фронте продолжают вести наступление в районе Нескучного, что позволит в будущем выйти к Времевке и продолжить охват Великой Новоселки с юго-запада.

Отмечается, что на Кураховском участке ВС РФ, после взятия Янтарного, продолжают развивать успех, продвигаясь западнее, также есть продвижения в сторону Дачного со стороны Курахово. Севернее, в районе Андреевки, продолжаются бои на окраинах населенного пункта, ВСУ проводят контратаки.

В Минобороны РФ сообщили о взятии Янтарного 12 января. Тогда же российская армия взяла под контроль Калиново в Харьковской области. Населенный пункт Янтарное расположен к юго-западу от Курахова.

Канал также сообщил о продолжающихся боях в Часов Яре за один из главных очагов украинской обороны – огнеупорный завод. В свою очередь на Запорожском фронте ВСУ активно обстреливают тыловые районы, нанося удары с помощью артиллерии и дронов.

Подчеркивается, что российские войска продолжают давить на оборону ВСУ на нескольких участках в Курской области. Продолжаются бои в районе Махновки и Погребков. ВСУ оказывают сопротивление, проводя контратаки. В воскресенье, 12 января, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской» сообщал о массовом уничтожении техники и военных ВСУ в Погребках.

РЕШАЮЩАЯ БИТВА ЗА ДНР И ПОЛОЖЕНИЕ ВСУ