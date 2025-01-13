«Цепь побед»: ВС РФ движутся к последнему логистическому центру ВСУ в Донбассе
ВС РФ начали эвакуацию жителей Курахово, поскольку ВСУ продолжают массированные обстрелы города. Между тем военные эксперты ожидают, что армия России двинется на Покровск, бои за который станут решающими в битве за ДНР.
Военнослужащие «Южной» группировки войск начали эвакуацию жителей города Курахово в ДНР, который был взят под контроль российской армией на прошлой неделе, сообщило Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить массированные удары по жилой застройке с применением FPV-дронов и тяжелой артиллерии.
Курахово серьезно пострадал из-за боев, в городе практически невозможно увидеть целые здания. О взятии Курахово под контроль Минобороны РФ сообщило 6 января. Более двух месяцев в городе продолжались кровопролитные бои. За последние 10 лет Курахово было превращено в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций, который с севера прикрыт водохранилищем, сообщали в военном ведомстве.
Взятие города создало для Вооруженных сил РФ плацдарм для наступления в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье-Донецк.
НАСТУПЛЕНИЕ В ЗОНЕ СВО И КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Российская армия продолжает «давить» на оборону ВСУ по всем направлениям. По последним данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 13 января, российские войска на Донецком фронте продолжают вести наступление в районе Нескучного, что позволит в будущем выйти к Времевке и продолжить охват Великой Новоселки с юго-запада.
Отмечается, что на Кураховском участке ВС РФ, после взятия Янтарного, продолжают развивать успех, продвигаясь западнее, также есть продвижения в сторону Дачного со стороны Курахово. Севернее, в районе Андреевки, продолжаются бои на окраинах населенного пункта, ВСУ проводят контратаки.
В Минобороны РФ сообщили о взятии Янтарного 12 января. Тогда же российская армия взяла под контроль Калиново в Харьковской области. Населенный пункт Янтарное расположен к юго-западу от Курахова.
Канал также сообщил о продолжающихся боях в Часов Яре за один из главных очагов украинской обороны – огнеупорный завод. В свою очередь на Запорожском фронте ВСУ активно обстреливают тыловые районы, нанося удары с помощью артиллерии и дронов.
Подчеркивается, что российские войска продолжают давить на оборону ВСУ на нескольких участках в Курской области. Продолжаются бои в районе Махновки и Погребков. ВСУ оказывают сопротивление, проводя контратаки. В воскресенье, 12 января, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской» сообщал о массовом уничтожении техники и военных ВСУ в Погребках.
РЕШАЮЩАЯ БИТВА ЗА ДНР И ПОЛОЖЕНИЕ ВСУ
ВС РФ постепенно продвигаются в Донецкой народной республике, об этом говорит взятие двух населенных пунктов подряд – Шевченково и Янтарное, отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он допустил, что бои за Покровск (Красноармейск) станут решающими в битве за республику.
«Цепь наших побед в ДНР. Мы семимильными шагами продвигаемся к последнему логистическому центру ВСУ в Донбассе – к Покровску. Сейчас, после взятия Курахово, часть сил ВС РФ освободились и, вероятно, отправятся на Покровское направление. Думаю, они (наступательные успехи – ред. НСН) приведут к взятию Покровска и всей ДНР в целом», - сказал он в разговоре с NEWS.ru.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее отмечал, что Покровск является крупным логистическим центром, где очень развито железнодорожное сообщение, том числе с Краматорско-Славянской агломерацией, и идут прямые дороги на Днепр и Запорожье. По его данным, по этим дорогам сегодня идет основное снабжение ВСУ: железнодорожные составы с боеприпасами и войсками разгружаются примерно в 30-40 километрах, не доезжая до Покровска, а дальше идет распределение этих резервов в направлении Селидово, Курахово и так далее.
«Если мы с точки зрения военного искусства возьмем этот город, то это будет серьезнейший удар. И мы таким образом фактически зачищаем все Южнодонецкое направление», - говорил он в эфире Первого канала.
Между тем 9 января Генеральный штаб ВСУ назвал обстановку на всей линии боевого соприкосновения сложной для них. До этого, 27 декабря прошлого года, военный Сил обороны с позывным «Мучной» сообщил, что ВСУ вынужденно отступают к Днепропетровской области с подконтрольных Киеву территорий ДНР, на «последнюю линию обороны» в этом регионе.
В декабре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в телефонном разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакином сообщал о сохраняющейся «чрезвычайно сложной» ситуации на фронте.
По оценке министра обороны РФ Андрея Белоусова, российские силы «перемололи» лучшие части украинской армии и сорвали Киеву всю кампанию 2025 года. После того, как украинские силы вторглись в Курскую область, президент РФ Владимир Путин заявил, что наступление ВС РФ в Донбассе резко ускорилось. По словам главы государства, силы России сейчас наступают так, как никогда не наступали, и берут под контроль территории квадратными километрами, передает «Радиоточка НСН».
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