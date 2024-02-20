Пушилин: восстановление Авдеевки начнется после полной зачистки города

Восстановление Авдеевки начнется после разминирования и полной зачистки города, рассказал глава Донецкой республики Денис Пушилин.

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По его словам, о восстановлении можно будет говорить после начала работы профильных служб. Он выразил надежду, что вернуть Авдеевку к нормальной жизни будет проще, чем Артемовск.

«В Артемовске противник сделал все возможное, чтобы не началась даже работа по разминированию и разбору завалов», - цитирует Пушилина Life.ru.

Вооруженные силы России освободили Авдеевку в минувшие выходные. На встрече с президентом Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Генштаб провел операцию по взятию города при минимальных потерях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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