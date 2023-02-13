Минобороны: российские войска освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР

В сообщении говорится, что операция была осуществлена при поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

«Потери противника за сутки составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Николаевка в ДНР, сообщает RT.

