Минобороны: российские войска освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР
Добровольцы штурмовых отрядов при огневой освободили на Донецком направлении населённый пункт Красная Гора Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что операция была осуществлена при поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.
«Потери противника за сутки составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30», - добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Николаевка в ДНР, сообщает RT.
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