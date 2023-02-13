Минобороны: российские войска освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой освободили на Донецком направлении населённый пункт Красная Гора Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что операция была осуществлена при поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.

«Потери противника за сутки составили свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Николаевка в ДНР, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФУкраинаМинобороны РФСпецоперация
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