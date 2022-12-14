Пушилин: В ДНР мобилизацию не проводят и не планируют

В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются. Об этом сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

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По его словам, если такие решения вдруг будут приняты, то они будут приняты на федеральном уровне в рамках «непосредственно центральных органов власти». Пушилин отметил, что пока таких решений нет.

Ранее президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик после их призыва на военную службу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МобилизацияДНР
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