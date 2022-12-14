Пушилин: В ДНР мобилизацию не проводят и не планируют
В Донецкой народной республике не проводится мобилизация, такие решения не обсуждаются. Об этом сообщил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, если такие решения вдруг будут приняты, то они будут приняты на федеральном уровне в рамках «непосредственно центральных органов власти». Пушилин отметил, что пока таких решений нет.
Ранее президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик после их призыва на военную службу, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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