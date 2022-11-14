Госдума предложила провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой о проведении демобилизации преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР, сообщает РИА Новости.

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«Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР», — заявил парламентарий.

Ранее президент Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик после их призыва на военную службу. Поручение главы государства касается студентов, отправившихся в армию до вхождения республик в состав России.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЛНРДНРМобилизация
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