Пушилин: Украина готовится возобновить военные действия в Донбассе

По его данным, Украина направляет наемников и даже диверсантов к линии соприкосновения на юго-востоке страны, отмечает РИА Новости.

Так лидер ДНР прокомментировал заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука в эфире телеканала «Украина 24» о готовности к «радикальным шагам» по отношению к России, если она не признает себя стороной конфликта в регионе.

Ранее, 4 марта Пушилин обвинил Украину в усилении эскалации конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, из-за действий Киева властям ДНР становится сложнее выполнять договоренности о прекращении огня.

