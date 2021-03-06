Пушилин: Украина готовится возобновить военные действия в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Киев настроен возобновить боевые действия в Донбассе.
По его данным, Украина направляет наемников и даже диверсантов к линии соприкосновения на юго-востоке страны, отмечает РИА Новости.
Так лидер ДНР прокомментировал заявление главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука в эфире телеканала «Украина 24» о готовности к «радикальным шагам» по отношению к России, если она не признает себя стороной конфликта в регионе.
Ранее, 4 марта Пушилин обвинил Украину в усилении эскалации конфликта на юго-востоке Украины. По его словам, из-за действий Киева властям ДНР становится сложнее выполнять договоренности о прекращении огня.
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