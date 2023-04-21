Пентагон: танки Abrams не переломят ход конфликта на Украине
В оборонном ведомстве США рассказали о влиянии танков Abrams на ход конфликта на Украине, сообщают СМИ.
С заявлением выступил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. По его мнению, американские бронемашины могут оказать влияние на ход конфликта.
Однако он призвал не питать больших надежд на «Абрамсы». Милли полагает, что танки не способны сыграть ключевую роль в конфликте.
По данным агентства Associated Press, военнослужащие ВСУ в ближайшие недели отправится в Германию для обучения управлению танками Abrams. Минобороны ФРГ планирует направить на Украину 31 машину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru