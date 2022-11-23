Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «35 на 35»
Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики», - сказал он и подчеркнул, что на Украину в основном возвращаются бойцы ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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