Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «35 на 35»

Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле «35 на 35». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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«В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики», - сказал он и подчеркнул, что на Украину в основном возвращаются бойцы ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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