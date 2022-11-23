Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «35 на 35»

«В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики», - сказал он и подчеркнул, что на Украину в основном возвращаются бойцы ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил России провести обмен пленными по формуле «всех на всех», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

