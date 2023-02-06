Пушилин сообщил о продвижении бойцов «Вагнера» на Соледарском направлении
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на Соледарском направлении, сейчас бои идут в районе Раздоловки, Красной Горы и Парасковиевки. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на Соледарском направлении подразделения «Вагнер» продолжают движение в западном направлении. Так, населенные пункты Красная Гора и Парасковиевка находятся между Артемовском и Соледаром.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы взяли в полукольцо Угледар в ДНР. По его словам, город захватывают так же, как и Артемовск, пытаясь взять населенный пункт «в клещи», отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Захарова: дневные землетрясения в Турции ощущались и в Ираке
- Путин разрешил дилеру «Автодом» приобрести «Мерседес-Бенц Банк Рус»
- СМИ: Журналиста Сванидзе госпитализировали с отеком легких
- Дмитрий Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения
- СМИ: Костомарову могут ампутировать часть ноги
- Песков заявил, что у России есть собственные программы по созданию беспилотников
- Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
- На месте взрыва украинского беспилотника нашли авиабомбу
- Пушилин сообщил о продвижении бойцов «Вагнера» на Соледарском направлении
- Толчки после землетрясения в Турции ощущались на Северном Кавказе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru