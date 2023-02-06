Пушилин сообщил о продвижении бойцов «Вагнера» на Соледарском направлении

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на Соледарском направлении, сейчас бои идут в районе Раздоловки, Красной Горы и Парасковиевки. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, на Соледарском направлении подразделения «Вагнер» продолжают движение в западном направлении. Так, населенные пункты Красная Гора и Парасковиевка находятся между Артемовском и Соледаром.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы взяли в полукольцо Угледар в ДНР. По его словам, город захватывают так же, как и Артемовск, пытаясь взять населенный пункт «в клещи», отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ДНРЧВК
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