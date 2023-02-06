Пушилин сообщил о продвижении бойцов «Вагнера» на Соледарском направлении

По его словам, на Соледарском направлении подразделения «Вагнер» продолжают движение в западном направлении. Так, населенные пункты Красная Гора и Парасковиевка находятся между Артемовском и Соледаром.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы взяли в полукольцо Угледар в ДНР. По его словам, город захватывают так же, как и Артемовск, пытаясь взять населенный пункт «в клещи», отмечает НСН.

