Пушилин: Силы ДНР освободили 89 населенных пунктов

Силы Донецкой народной республики освободили уже 89 населенных пунктов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

На Донбассе под контроль ЛНР и ДНР перешли новые территории

«На данный момент освобождено 89 населенных пунктов, продолжается продвижение по левому берегу — микрорайоны Мариуполя. Вокруг населенные пункты находятся под оперативным контролем Донецкой народной республики», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы ДНР, в населенных пунктах и пригородах вокруг Мариуполя работает штаб, ведется разминирование и восстановление электроэнергии.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Денис ПушилинДНР
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