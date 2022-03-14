Пушилин: Силы ДНР освободили 89 населенных пунктов
Силы Донецкой народной республики освободили уже 89 населенных пунктов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент освобождено 89 населенных пунктов, продолжается продвижение по левому берегу — микрорайоны Мариуполя. Вокруг населенные пункты находятся под оперативным контролем Донецкой народной республики», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».
По словам главы ДНР, в населенных пунктах и пригородах вокруг Мариуполя работает штаб, ведется разминирование и восстановление электроэнергии.
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