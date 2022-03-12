На Донбассе под контроль ЛНР и ДНР перешли новые территории
Населенные пункты Валерановка, Зеленый гай взяли под контроль подразделения Народной Милиции Донецкой Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил. Кроме того, с юга и востока блокирована Новоандреевка. Продвижение в глубину составило 9 километров, заявляет 12 марта официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка и блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров», - уточнил представитель военного ведомства.
По данным Минобороны, Вооруженные Силы Российской Федерации вышли к населенным пунктам Новомайорское, Новодонецкое и Павловка.
Сообщается, что на счету российских военных - 115 реактивных систем залпового огня, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 123 беспилотных летательных аппаратов, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники.
За сутки продвижение на территории Украины составило 21 километр.
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