Стало известно, сколько украинцев стали гражданами России с 2016 года

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому внешнеполитическому журналу Politique Internationale заявил, что предоставление российского гражданства жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не является инструментом или признаком последующего включения этих регионов в состав России.

По его словам, упрощённый порядок предоставления гражданства РФ - это гуманитарная мера и ответ на блокаду Донбасса, в результате которой его жители были поражены в своих гражданских правах.

Козак рассказал, что российские паспорта с 2016 года получили порядка 470 тысяч жителей ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что гражданство РФ желают получить и жители остальной Украины.

«В период с 2016 по 2020 годы гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины», - пояснил Козак.

Ранее экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боевых действий в Донбассе у США были планы по «захвату Донецка», сообщает RT.

