Хирург: Пусть мой паспорт ДНР станет примером для нашей элиты!

Лидер «Ночных волков» затруднился вспомнить, от кого исходила инициатива по получению паспорта ДНР, отметив, что быть гражданином Донбасса для него естественное состояние.

«Я даже сейчас не могу вспомнить, предложили ли мне получить паспорт. Я настолько чувствую себя гражданином Донбасса, гражданином Луганской народной республики, гражданином Донецкой народной республики. Для меня это настолько естественное состояние, что для меня даже не было удивлением держать паспорт Донецкой народной республики в руках», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил Залдостанову паспорт гражданина ДНР, а также поблагодарил бессменного лидера мотоклуба «Ночные волки» за поддержку республик Донбасса. Пушилин отметил, что считает «абсолютно правильным» вручить Залдостанову паспорт ДНР.

