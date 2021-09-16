Хирург: Пусть мой паспорт ДНР станет примером для нашей элиты!
Александр «Хирург» Залдостанов рассказал НСН, что для него означает получение паспорта Донецкой народной республики.
Лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов в эфире НСН рассказал, что для него значит получение паспорта Донецкой народной республики.
«Для меня стать гражданином Донецкой народной республики означает еще раз присягнуть России. Причем присягнуть самому сердцу России. Донбасс - это сердце, это передовая, это фронтир русского мира. Мы все в Донецке! Мы все в Луганске! Поэтому мы русские! Именно это для меня и означает получение паспорта Донецкой народной республики. Пусть это будет примером для всей нашей элиты, для всех наших медийных персон, для всех наших общественных деятелей. Что если уж иметь другой паспорт, то только паспорт Донбасса. Все остальные паспорта это в высшей мере фарисейство», - заявил он.
Лидер «Ночных волков» затруднился вспомнить, от кого исходила инициатива по получению паспорта ДНР, отметив, что быть гражданином Донбасса для него естественное состояние.
«Я даже сейчас не могу вспомнить, предложили ли мне получить паспорт. Я настолько чувствую себя гражданином Донбасса, гражданином Луганской народной республики, гражданином Донецкой народной республики. Для меня это настолько естественное состояние, что для меня даже не было удивлением держать паспорт Донецкой народной республики в руках», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил Залдостанову паспорт гражданина ДНР, а также поблагодарил бессменного лидера мотоклуба «Ночные волки» за поддержку республик Донбасса. Пушилин отметил, что считает «абсолютно правильным» вручить Залдостанову паспорт ДНР.
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