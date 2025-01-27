Пушилин: Российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра

Также, по словам Пушилина, российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Глава ДНР также уточнил, что на кураховском направлении ДНР расширяется зона контроля российских войск.

Пушилин рассказал, что российским военным до выхода к границе ДНР с Днепропетровской областью остается около семи километров, передает «Радиоточка НСН».

