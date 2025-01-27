Пушилин: Российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра
Российские войска продвинулись в западную часть Часова Яра, основные бои ведутся именно здесь, ВСУ удерживаются за последние высотные здания, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что подразделения ВС РФ продвигаются вперед, несмотря на попытки ВСУ удержаться в населенном пункте.
Отмечается, что освобождение населенного пункта позволит российским войскам пойти в наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Также, по словам Пушилина, российские войска перерезают пути снабжения ВСУ на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Глава ДНР также уточнил, что на кураховском направлении ДНР расширяется зона контроля российских войск.
Пушилин рассказал, что российским военным до выхода к границе ДНР с Днепропетровской областью остается около семи километров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru