Пушилин распорядился организовать пункты для размещения в Артемовске

В Артемовске (Бахмут – укр. название, прим. НСН) организуют пункты временного размещения граждан. Поручение дал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин по итогам поездки в Соледар.

«По результатам поездки в Соледар дал поручения, в том числе о необходимости подготовки к

развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения и уже составить план работ Штаба по оказанию

помощи освобожденным территориям», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее Пушилин сообщил, что Соледар полностью разрушен.

17 января штаб территориальной обороны Донецкой народной республики подтвердил взятие под контроль российскими войсками города Соледар. О зачистке города первым заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в Минобороны.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Денис ПушилинВоенная ОперацияДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры