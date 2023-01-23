Пушилин распорядился организовать пункты для размещения в Артемовске
В Артемовске (Бахмут – укр. название, прим. НСН) организуют пункты временного размещения граждан. Поручение дал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин по итогам поездки в Соледар.
«По результатам поездки в Соледар дал поручения, в том числе о необходимости подготовки к
развертыванию пунктов временного размещения в Артемовске после освобождения и уже составить план работ Штаба по оказанию
помощи освобожденным территориям», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Ранее Пушилин сообщил, что Соледар полностью разрушен.
17 января штаб территориальной обороны Донецкой народной республики подтвердил взятие под контроль российскими войсками города Соледар. О зачистке города первым заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в Минобороны.
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