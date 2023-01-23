Пушилин заявил о полном разрушении Соледара
Соледар полностью разрушен, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«В городе практически не осталось целых зданий», - цитирует Пушилина РИА Новости.
По открытым данным в Соледаре проживают больше 10 тысяч человек.
17 января штаб территориальной обороны Донецкой народной республики подтвердил взятие под контроль российскими войсками города Соледар. О зачистке города первым заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Позже информацию подтвердили в Минобороны.
Потеря Соледара и Артемовска в будушем может в будущем создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе. Об этом в Telegram-канале заявил экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос.
Российские войска смогли почти полностью уничтожить в Соледаре 61-ю бригаду ВСУ, входившую в ноябре 2022 года в оставленный российскими силами Херсон.
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