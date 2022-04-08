Пушилин: Появление артиллерии у украинских добровольцев приведет к массовым жертвам
Разрешение на применение артиллерии и ракет отрядами территориальной обороны на Украине приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.
Ранее украинское правительство расширило перечень оружия, которое могут применять добровольцы из теробороны: помимо охотничьего оружия, в него включили артиллерию и ракетные системы, напоминает РИА ФАН.
«Люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности. А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся "мстителей" появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые», — отметил Пушилин.
По мнению главы ДНР, использование такого оружия теробороной грозит уничтожением гражданской инфраструктуры, а отсутствие навыков обращения с ним — массовыми случайными жертвами.
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