Пушилин: Появление артиллерии у украинских добровольцев приведет к массовым жертвам

Разрешение на применение артиллерии и ракет отрядами территориальной обороны на Украине приведет к уничтожению гражданской инфраструктуры и массовым жертвам. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

ЕС предоставит Украине вооружение на 500 млн евро

Ранее украинское правительство расширило перечень оружия, которое могут применять добровольцы из теробороны: помимо охотничьего оружия, в него включили артиллерию и ракетные системы, напоминает РИА ФАН.

«Люди уже боятся выходить из собственного дома, где до принятия данного постановления они могли ощущать себя в относительной безопасности. А теперь представьте, что будет, когда в руках свихнувшихся "мстителей" появятся артиллерия, ракеты, в том числе неуправляемые», — отметил Пушилин.

По мнению главы ДНР, использование такого оружия теробороной грозит уничтожением гражданской инфраструктуры, а отсутствие навыков обращения с ним — массовыми случайными жертвами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ОружиеУкраинаДенис Пушилин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры