После обстрела Донецка со стороны Украины ранена мирная жительница
18 августа 202302:01
Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка, сообщает ТАСС.
В результате этого ранена 35-летняя женщина.
Отмечается, что пострадавшая 1987 года рождения.
Ранее под обстрел ВСУ попало село Забрама Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru