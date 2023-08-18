После обстрела Донецка со стороны Украины ранена мирная жительница

Украинские военные нанесли удар по Петровскому району Донецка, сообщает ТАСС.

Здания школы и ДК повреждены при обстреле села Куршановичи под Брянском

В результате этого ранена 35-летняя женщина.

Отмечается, что пострадавшая 1987 года рождения.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Забрама Брянской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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