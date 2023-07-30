СМИ: ВСУ дважды за день обстреляли автомобильный пункт «Теткино»

Украинская армия два раза обстреляла автомобильный пункт «Теткино» в Курской области, пишет Telegram-канал Shot.

В Брянской области пострадали три человека после обстрела ВСУ

По информации издания, при первом обстреле ВСУ выпустили по автомобильному пункту 10 снарядов. Через час обстрел возобновился - зафиксировано 10 прилетов.

Пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам региона 75 ударов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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