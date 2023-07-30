СМИ: ВСУ дважды за день обстреляли автомобильный пункт «Теткино»
30 июля 202318:42
Украинская армия два раза обстреляла автомобильный пункт «Теткино» в Курской области, пишет Telegram-канал Shot.
По информации издания, при первом обстреле ВСУ выпустили по автомобильному пункту 10 снарядов. Через час обстрел возобновился - зафиксировано 10 прилетов.
Пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за минувшие сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам региона 75 ударов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru