ПЦУ лишила Филарета «канонических прав»
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) лишили почётного патриарха Филарета «канонического права», однако оставила его в составе епископата, сообщает ТАСС. Об этом рассказал спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.
По его словам, в виду личных заслуг Филарет остаётся в составе епископата ПЦУ, но лишается прав и обязанностей, связанных с управлением епархией.
Также принято решение о подчинении ПЦУ всех приходов и монастырей, которые ранее принадлежали Киевскому патриархату. Зоря отметил, что решение принято в связи с невыполнением Филаретом подачи заявки на регистрацию в срок.
Ранее сообщалось, что лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (КП) Филарет (Денисенко) собрал поместный собор для того, чтобы восстановить Киевский патриархат. По его словам, объединительный собор 15 декабря 2018 года, на котором была создана официальная Православная церковь Украины (ПЦУ), был «не украинским, а греческим», что говорит о том, что Константинополь выступал против независимости украинской церкви.
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