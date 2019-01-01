ПЦУ лишила Филарета «канонических прав»

Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) лишили почётного патриарха Филарета «канонического права», однако оставила его в составе епископата, сообщает ТАСС. Об этом рассказал спикер Киевской митрополии ПЦУ Зоря.

По его словам, в виду личных заслуг Филарет остаётся в составе епископата ПЦУ, но лишается прав и обязанностей, связанных с управлением епархией.

Также принято решение о подчинении ПЦУ всех приходов и монастырей, которые ранее принадлежали Киевскому патриархату. Зоря отметил, что решение принято в связи с невыполнением Филаретом подачи заявки на регистрацию в срок.