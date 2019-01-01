«Патриарх в церкви без патриарха». Кто лишил Филарета мечты?

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви» — ПЦУ. Об этом сообщил предстоятель новой церковной структуры Епифаний Думенко.

Он отметил, что сожалеет, что решение не было подписано одним членом Синода — патриархом Филаретом. Отмечается, что при этом документ всё равно считается действительным.

Никакого ущерба жизни ПЦУ этот шаг патриарха не нанесёт, рассказал в эфире НСН первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он пояснил, что бывший глава УПЦ Киевского патриархата оказался в роли «патриарха на покое», в то время как всю жизнь мечтал стать действующим главой церкви.

«Ничего страшного у них не будет. Филарет не есть глава церкви. Филарет — патриарх в церкви, где нет патриарха. Вот парадокс. Потому что вначале был Киевский патриархат, который никто не признавал, потом они получили канонический статус от Константинополя, но Константинополь принял Филарета в сане “патриарха на покое”. Он не захотел видеть его главой церкви, поэтому главой стал Епифаний в сане митрополита. Филарет обижен, оскорблён, потому что он всю жизнь мечтал стать патриархом. У него синдром не доигранной игры. Он был даже в полушаге от патриаршества», — напомнил Макаркин.