«Патриарх в церкви без патриарха». Кто лишил Филарета мечты?
Политолог объяснил НСН, почему отказ экс-главы УПЦ КП подписать устав «новой церкви» ничего не изменит в истории украинской автокефалии.
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписать устав «новой церкви» — ПЦУ. Об этом сообщил предстоятель новой церковной структуры Епифаний Думенко.
Он отметил, что сожалеет, что решение не было подписано одним членом Синода — патриархом Филаретом. Отмечается, что при этом документ всё равно считается действительным.
Никакого ущерба жизни ПЦУ этот шаг патриарха не нанесёт, рассказал в эфире НСН первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он пояснил, что бывший глава УПЦ Киевского патриархата оказался в роли «патриарха на покое», в то время как всю жизнь мечтал стать действующим главой церкви.
«Ничего страшного у них не будет. Филарет не есть глава церкви. Филарет — патриарх в церкви, где нет патриарха. Вот парадокс. Потому что вначале был Киевский патриархат, который никто не признавал, потом они получили канонический статус от Константинополя, но Константинополь принял Филарета в сане “патриарха на покое”. Он не захотел видеть его главой церкви, поэтому главой стал Епифаний в сане митрополита. Филарет обижен, оскорблён, потому что он всю жизнь мечтал стать патриархом. У него синдром не доигранной игры. Он был даже в полушаге от патриаршества», — напомнил Макаркин.
Реальное влияние Филарета на жизнь ПЦУ ничтожно, о чём свидетельствует его попытка собрать противников Епифания, отметил политолог. Более того, его стратегия вернуть себе власть никогда не возымеет успеха, так как ставит под угрозу всю историю с получением украинской церковью автокефалии. А лишить Украину томоса, за который она так долго боролась, ему просто не позволят.
«Филарет пытался собрать своих сторонников против Епифания, но собралось три епископа из епархии на территории России, а также ещё один, который с точки зрения России — на её территории, с точки зрения Украины — на её территории. Это епархия в Крыму. Больше никто не приехал. Таково на сегодняшний момент реальное влияние Филарета. Он в самоизоляции. Он уже своим ученикам не нужен, в числе которых, кстати, Епифаний. И у него нет главного — томоса. Если следовать его логике, то православная церковь Украины вновь должна оказаться непризнанной. Если идти на конфронтацию, это уж слишком рискованно. Потому что второй раз никто томос не даст. И раз действия Филарета могут привести к такому отзыву, то, конечно, здесь он оказывается в крайне уязвимом положении», — заключил Макаркин.
Ранее патриарх Филарет обвинил главу новой Православной церкви Украины митрополита Епифания и бывшего президента страны Петра Порошенко в нарушении договорённостей объединительного собора. По его словам, он был согласен на формальное главенство Епифания над церковью, в то время как реальное руководство останется за ним, о чём была договорённость с Порошенко и митрополитом.
Напомним, в январе 2019 года Украина получила от Константинополя автокефалию и приступила к обновлению своей независимой церкви. Русская православная церковь посчитала эти действия расколом и разорвала отношения с Константинополем, принявшим такое решение.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей