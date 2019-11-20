Зеленского и его команду считают разрушителями Украины не только в Раде

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой «разорят и уничтожат» нацию. По мнению политика, им не хватит опыта, несмотря на искреннее желание принести мир в страну. «Пока мы рассказываем про "агрессию России", мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам», — заявил Кива в эфире телеканала NewsOne. По мнению депутата, вряд ли встреча «нормандской четверки» принесет какие-то результаты. Он считает, что европейские партнеры смогут помочь Зеленскому сформировать правильную позицию для разрешения ситуации в Донбассе.

Депутат Кива говорит то, о чем думают многие граждане Украины, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

«Сложно поспорить с таким заявлением. Он говорит о том, что и так у людей в головах. Не все это произносят, но такая позиция — распространенная и справедливая. Меня удивляют эти прозрения, которые выдают представители нынешней и предыдущей власти. Что это вдруг они сейчас об этом заговорили? Все это делалось пять с половиной лет после госпереворота. Раньше надо было прозревать, а сейчас это просто уже дорога по накатанной, с которой Украине свернуть уже будет сложно», — полагает политолог.