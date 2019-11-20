Зеленского и его команду считают разрушителями Украины не только в Раде
Украинский политолог рассказал НСН, что обвиняющая Зеленского оппозиция причастна к «разорению и уничтожению» нации не меньше, чем президент.
Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с его командой «разорят и уничтожат» нацию. По мнению политика, им не хватит опыта, несмотря на искреннее желание принести мир в страну. «Пока мы рассказываем про "агрессию России", мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам», — заявил Кива в эфире телеканала NewsOne. По мнению депутата, вряд ли встреча «нормандской четверки» принесет какие-то результаты. Он считает, что европейские партнеры смогут помочь Зеленскому сформировать правильную позицию для разрешения ситуации в Донбассе.
Депутат Кива говорит то, о чем думают многие граждане Украины, заявил в эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак.
«Сложно поспорить с таким заявлением. Он говорит о том, что и так у людей в головах. Не все это произносят, но такая позиция — распространенная и справедливая. Меня удивляют эти прозрения, которые выдают представители нынешней и предыдущей власти. Что это вдруг они сейчас об этом заговорили? Все это делалось пять с половиной лет после госпереворота. Раньше надо было прозревать, а сейчас это просто уже дорога по накатанной, с которой Украине свернуть уже будет сложно», — полагает политолог.
Сам Илья Кива приложил немалые усилия в доведении Украины до того состояния, в котором она сейчас находится.
«Кива тоже не в стороне стоял от этого процесса и помогал направить Украину в том направлении, куда она и продолжает идти. Но сейчас он делает вид, что не при чем. Обвинять кого-то в том, к чему сам приложил значительные усилия, не очень корректно. Хотя это тоже традиция. Такими заявлениями отличаются обычно Юлия Тимошенко, Яценюк, Порошенко. Они имели привычку обвинять оппонентов в том, что сами делали или сделали бы, если бы были на месте своих оппонентов. Они все пытаются пиариться. От таких персонажей как Кива стоит дистанцироваться тем, кто претендует на оппозиционность», — отметил Дудчак.
Встреча в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в ходе пресс-конференции НСН заявил, что стороны никак не могут найти компромисс по урегулированию ситуации в Донбассе из-за того, что в самой Украине нет единого мнения по этому поводу.
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