Умерла вокалистка рок-группы L7 Финч
Ушла из жизни басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч. Об этом говорится в публикации коллектива в одной из соцсетей.
По данным источника, знаменитость скончалась из-за рака мозга. Ей было 59 лет.
До это в L7 сообщили, что Финч отказалась от прощального тура, после того как у нее диагностировали агрессивную форму рака.
Дженнифер Финч была одной из первых и самых долго остававшихся участниц женской группы. Она начала работать в коллективе в 1986 году, через год после его основания в Лос-Анджелесе.
Певица ушла из группы в 1996 году, а в 2001 году она распалась. Но в 2014-м после воссоединения Финч вернулась в состав. В мае 2026-го музыканты объявили о прощальном туре Last Hurrah 2026, который должен был начаться в октябре.
L7 — американская рок-группа, известная как одна из ключевых фигур в развитии гранжа. Песня «Pretend We’re Dead» стала визитной карточкой коллектива и настоящим гимном альтернативной сцены начала 1990-х, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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