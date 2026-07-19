Умерла вокалистка рок-группы L7 Финч

Ушла из жизни басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч. Об этом говорится в публикации коллектива в одной из соцсетей.

По данным источника, знаменитость скончалась из-за рака мозга. Ей было 59 лет.

До это в L7 сообщили, что Финч отказалась от прощального тура, после того как у нее диагностировали агрессивную форму рака.